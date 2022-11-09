Рижская дума приняла поправки к бюджету столицы
Foto: LETA

Доходы бюджета будут увеличены более чем на 42 млн евро и составят 1,04 млрд евро. При этом расходы муниципального бюджета увеличены на 27,4 млн евро и достигнут 1,18 млрд евро.

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Как сообщалось, столичное самоуправление может закончить этот год почти без дефицита бюджета, подтвердил директор финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш.

С учетом увеличения доходов и переноса ряда капитальных расходов на следующий год доходы бюджета могут сравняться с расходами и дефицит может не образоваться.

Ранее Ракстиньш проинформировал депутатов думы о том, что общая сумма обязательств самоуправления значительно уменьшилась. С другой стороны, в этом году муниципалитет взял на себя новые обязательства на 17,8 млн евро.

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