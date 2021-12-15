Рижская дума приняла решение об объединении четырех муниципальных предприятий

Рижская дума (РД) в четверг приняла решение об объединении четырех крупных муниципальных предприятий: SIA Rīgas nami, SIA Rīgas pilsētbūvnieks, SIA Rīgas Centrāltirgus un SIA Rīgas serviss.

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Для управления объединенным предприятием, скорей всего, будет создан совет, в который войдут три члена. Кроме того, в правлении предприятия также будут работать три должностных лица.

В РД пояснили, что слияние четырех крупных муниципальных предприятий принесет пользу Риге и рижанам уже в самое ближайшее время за счет увеличения доходов города, сокращения расходов на управление и установления четких правил для бизнеса и инвестиций.

В самоуправлении надеются, что слияние структур укрепит корпоративное управление, позволит создать более эффективную администрацию, а также позволит внедрить единую систему администрирования и управления недвижимостью.

Решение о реорганизации было принято также на основании заключения Госконтроля, который указал на отсутствие единой процедуры управления недвижимым имуществом в самоуправлении.

Внимание на необходимость улучшения модели управления недвижимостью обратил также и Совет по конкуренции.

Предложение об объединении муниципальных предприятий было разработано SIA ZAB PricewaterhouseCoopers Legal в сотрудничестве с финансовыми консультантами SIA PricewaterhouseCoopers. Это обошлось муниципалитету в 9500 евро.