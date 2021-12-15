Рижская дума приняла решение об объединении четырех муниципальных предприятий
Foto: F64

Рижская дума (РД) в четверг приняла решение об объединении четырех крупных муниципальных предприятий: SIA Rīgas nami, SIA Rīgas pilsētbūvnieks, SIA Rīgas Centrāltirgus un SIA Rīgas serviss.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Для управления объединенным предприятием, скорей всего, будет создан совет, в который войдут три члена. Кроме того, в правлении предприятия также будут работать три должностных лица.

В РД пояснили, что слияние четырех крупных муниципальных предприятий принесет пользу Риге и рижанам уже в самое ближайшее время за счет увеличения доходов города, сокращения расходов на управление и установления четких правил для бизнеса и инвестиций.

В самоуправлении надеются, что слияние структур укрепит корпоративное управление, позволит создать более эффективную администрацию, а также позволит внедрить единую систему администрирования и управления недвижимостью.

Решение о реорганизации было принято также на основании заключения Госконтроля, который указал на отсутствие единой процедуры управления недвижимым имуществом в самоуправлении.
Внимание на необходимость улучшения модели управления недвижимостью обратил также и Совет по конкуренции.

Предложение об объединении муниципальных предприятий было разработано SIA ZAB PricewaterhouseCoopers Legal в сотрудничестве с финансовыми консультантами SIA PricewaterhouseCoopers. Это обошлось муниципалитету в 9500 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?