Рижская дума приняла решение об отчуждении 10 земельных участков под строительство линии метробуса

В среду, 5 апреля Рижская дума принял решение об отчуждении 10 земельных участков в микрорайоне Пурвциемс под строительство линии метробуса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Земельные участки находятся на улицах Дзелзавас, Иерикю, Стирну и Ницгалес. Самый дорогой обойдется самоуправлению в 190 000 евро, самый дешевый - в 3630 евро. Всего на эти цели планируется потратить 500 000 евро.

Как сообщалось, проект линии метробуса предусматривает создание независимой от дорожного движения проезжей части общественного транспорта на улице Дзелзавас между мостом Земитана и конечной точкой линии на улице Юглас.

Рижская дума поясняет, что метробусная линия — это независимая автобусная или троллейбусная линия, отделенная от движения остального транспорта, метробус также называют скоростным автобусом или троллейбусом. Цель возведения линии — предложение услуги, сопоставимой с высокоскоростным трамваем, при значительно меньших затратах на установку.

Линии метробусов, как правило, строятся с заложенной в проект возможностью прокладки трамвайной линии в будущем по мере увеличения количества пассажиров. Можно будет приспособить построенную инфраструктуру к трамвайному движению, если это будет необходимо.

Движение всего общественного транспорта на улице Дзелзавас планируется организовать по этой проезжей части, где будут установлены светофоры и благоустроенные остановки. В направлении нового конечного пункта на улице Юглас планируется продлить маршрут 23-го троллейбуса.

Планируется обустроить тротуары и перекрестки по всей длине улицы, построить качественные велосипедные дорожки и несколько новых пешеходных переходов, а также достроить недостающий участок улицы Дзелзавас.

Этот проект обеспечит качественную услугу общественного транспорта в Пурвциемсе как самом густонаселенном районе Риги и обеспечит быстрое и удобное сообщение общественного транспорта с быстрорастущим районом Дрейлини и районом вокруг улицы Юглас.