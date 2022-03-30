Рижская дума приняла решение об отчуждении 28 земельных участков под строительство линии метробуса

Большинством голосов Рижская дума утвердила проект решение об отчуждении в общей сложности 28 земельных участков, которые понадобятся для инфраструктуры линии метробуса на улице Дзелзавас, а также от Земитанского моста до улицы Юглас. В ходе обсуждения в Рижской думе оппозиция указала на то, что с владельцами отчужденных участков не провели предварительных переговоров.

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Площадь отчуждаемых участков разнится — от сотни квадратных метров до 8 тысяч квадратных метров. В большинстве случаев земля нужна для возведения тротуаров, велодорожек, а также системы освещения, кабельных сетей и так далее.

12 из 28 участков не имеют адреса. Остальные земельные участки находятся по адресам: улице Кайвас 22 и 24, улице Иерикю 20, улице Унияс 50, улице Дзелзавас 13, 15а, 15, 17, 19, 21а, 21, 36, 38а, улице Вайдавас 12, улице Ницгалес 1 и 2.

Осмотр на карте Google всех участков показывает, что земельные участки (в основном на улице Дзелзавас) примыкают к жилым домам, торговым местам и как минимум к одному игорному заведению. Депутат Рижской думы Вадим Фальков ("Согласие") указал на то, что, если речь идет о том, что после отчуждения территорий некие учреждения, к примеру, лишатся стояночных мест, то это нужно обсуждать с владельцами заранее.

По первоначальным оценкам, ориентировочная стоимость возведения метробуса составит около 40,2 миллионов евро.

Ожидается, что финансирование этого проекта будет поступать из Европейского фонда восстановления.

Рижская дума поясняет, что метробусная линия — это независимая автобусная или троллейбусная линия, отделенная от движения остального транспорта, метробус также называют скоростным автобусом или троллейбусом. Цель возведения линии — предложение услуги, сопоставимой с высокоскоростным трамваем, при значительно меньших затратах на установку.

Линии метробусов, как правило, строятся с заложенной в проект возможностью прокладки трамвайной линии в будущем по мере увеличения количества пассажиров. Можно будет приспособить построенную инфраструктуру к трамвайному движению, если это будет необходимо.

Проект предусматривает создание независимой от дорожного движения проезжей части общественного транспорта на улице Дзелзавас между мостом Земитана и конечной точкой линии на улице Юглас.

Движение всего общественного транспорта на улице Дзелзавас планируется организовать по этой проезжей части, где будут установлены светофоры и благоустроенные остановки. В направлении нового конечного пункта на улице Юглас планируется продлить маршрут 23-го троллейбуса.

Планируется обустроить тротуары и перекрестки по всей длине улицы, построить качественные велосипедные дорожки и несколько новых пешеходных переходов, а также достроить недостающий участок улицы Дзелзавас.

Этот проект обеспечит качественную услугу общественного транспорта в Пурвциемсе как самом густонаселенном районе Риги и обеспечит быстрое и удобное сообщение общественного транспорта с быстрорастущим районом Дрейлини и районом вокруг улицы Юглас, отмечает самоуправление. На железнодорожной станции Земитаны пассажиры смогут легко пересесть на новые, более часто курсирующие электропоезда и за короткое время добраться до Пардаугавы, в том числе до Болдераи.

Проект является частью реформы транспортной системы Рижской транспортной метрополии, включенной в план Европейского механизма восстановления и устойчивого развития.

Строительство линии планируется завершить к 2026 году.