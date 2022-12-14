Рижская дума приняла решение переименовать четыре улицы
Foto: LETA

Рижская дума на внеочередном заседании приняла решение переименовать улицы Детлава Бранткална, Валентина Пикуля, Старая Русас и Мстислава Келдыша.

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Улица Бранткалнса станет улицей Аннас Бригадерас. Красные линии, которые раньше не назывались никак и адрес которых также относился к улице Бранткална, станут улицей Зентас Мауриняс.

Аллея Валентина Пикуля станет аллей Бирутас Бауманес и тропой с тем же названием ( Birutas Baumanes takа).

Улица Старая Русас будет называться улицей Хуго Целминя, а улица Академика Мстислава Келдыша — улицей Бралю Каудзишу.

Против переименования выступали франкции "Согласия" и "Русского союза Латвии", аргументируя это тем, что такие вопросы решаются без общественных дискуссий и не информируя общество. Депутаты коалиции настаивали, что это часть борьбы с наследием оккупации.

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