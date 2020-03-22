Рижская дума призывает жителей не пускать детей на детские площадки

Чтобы уменьшить распространение COVID-19 и не создавать угрозу для своего здоровья и здоровья находящихся рядом людей, Рижская дума (РД) призывает не пускать своих детей на детские игровые площадки и информировать о рисках детей и родителей, которые не откликнулись на этот призыв. Об этом говорится в сообщении, распространенном РД.

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Как указывают ответственные службы, вирус распространяется не только от человека к человеку, его можно подхватить с различных поверхностей, на которых он сохраняется даже в течение дней. Особенно много вирусов может быть на объектах общего пользования. Маленькие дети во время игры часто прикасаются к различным поверхностям, к лицу, касаются друг друга, и риск инфицирования увеличивается.

На территории Риги закрыты игровые площадки, которые находятся рядом с учебными заведениями, в том числе и Центральный спортивный квартал, многие другие площадки огорожены, рядом с ними размещены предупредительные знаки. На территории Рижского самоуправления очень много детских площадок, и ведется работа над тем, чтобы предупредительные знаки и ограждения были возле всех площадок.

"Самоуправление может вводить ограничения и запреты, но за их соблюдение ответственен сам человек, понимая значение ограничения скопления людей в одном месте в нынешней ситуации. Конечно же, кто-то подумает: на детской площадке никого нет, почему бы пустить туда своего ребенка? Но в этом случае существует риск инфицирования от поверхностей, которые в полном объеме физически невозможно продезинфицировать, к тому же, другим родителям будет трудно объяснить ребенку, почему кто-то может играть, а он нет. Призываем родителей быть ответственными! Движение на свежем воздухе необходимо, но призываем выбирать прогулки в парках или на пляжах, избегая контактов с людьми", - отмечают в РД.

До 14 апреля в Латвии в связи с распространением вируса Covid-19 объявлена чрезвычайная ситуация, в это время установлен ряд ограничений – например, запрещены все публичные общественные праздничные, памятные, развлекательные, культурные, спортивные мероприятия, которые, в том числе проводятся в ночных клубах и на дискотеках, также запрещены собрания, шествия, пикеты и религиозные действия со скоплением людей.

Также ограничены неорганизованные собрания людей в местах культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий и мероприятий отдыха – собираться могут не более 50 человек одновременно, установлены и другие ограничения.

Полиция самоуправления следит за самыми популярными местами сбора людей, которые в настоящее время закрыты.