Рижская дума продает квартиру в доме, который сама же планирует снести

В Риге, в доме на ул. Орманю, 6 продается квартира, хотя это здание планируется сносить, сообщает rus.lsm.lv со сслыкой на программу 4.studija Латвийского телевидения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Аукцион квартиры проводит Комиссия по приватизации жилых домов Рижской думы. Собственником квартиры является Департамент жилья и среды Рижской думы. Лот — квартира в историческом сердце застройки Агенскалнса, на Оманю, 6. Начальная цена — 28 800 евро. Аукцион был объявлен еще 26 ноября.

"Недавно умерла женщина, которая являлась арендатором, и квартира перешла в собственность самоуправления. Тогда они, наверно, решили, что квартиру можно выставить на аукцион, но не приняли во внимание факт, что три года назад, точно не помню, на общем собрании владельцев было принято решение о сносе дома", — рассказывает житель дома на ул. Орманю Сергей Костылев.

Общий адрес — Орманю, 6 — был у трех домов, которые теперь находятся на принадлежащих разным владельцам участках земли. К нумерации домов добавлены буквы A и B. А дом под номером шесть — без букв — так и остался в собственности самоуправления.

Начальник Управления обслуживания Департамента жилья и среды Рижской думы Ингрида Мутьянко пояснила, что в распоряжении департамента "есть заключение от 2016 года, в котором признано, что износ строительных конструкций здания превышает 50%, что свидетельствует о довольно плохом техническом состоянии здания".

"Собрание собственников проголосовало за то, чтобы это здание снести. Учитывая же, что все шесть квартир в этом доме принадлежат самоуправлению, департамент поддержал решение владельцев квартир", — признала представитель департамента.

Впрочем, решение владельцев жилья имело поддержку до той поры, пока не умерла одна из арендаторов. "Мы, со своей стороны, заказали повторное проведение технической проверки, где будем смотреть, какое техническое состояние этого здания", — сообщила Мутьянко. В самоуправлении говорят — если выяснится, что конструкция дома стабильна, здание даже восстановят. Сейчас аукцион остановлен.