Рижская дума продлила безвозмездное пользование землей для Музея Рижского гетто еще на 10 лет

Rомитет Рижской думы по городскому имуществу принял решение повторно передать территорию между улицей Маскавас и набережной генерала Радзиня в безвозмездное пользование организации общественного блага — обществу "Шамир". Как отмечает портал самоуправления Riga.lv, это поспособствует сохранению памяти о жертвах трагедии Холокоста и созданию Музея Рижского гетто и Холокоста в Латвии.

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Подготовленный проект решения предусматривает передачу в безвозмездное пользование принадлежащей самоуправлению недвижимости на время, пока общество является организацией общественного блага, или до того момента, когда собственность будет необходима для выполнения функций самоуправления, но не дольше, чем на 10 лет. Балансовая стоимость недвижимости в настоящее время составляет более 600 тысяч евро.

Решение о повторной передаче в безвозмездное пользование принадлежащей самоуправлению собственности еще должна утвердить Рижская дума.