Рижская дума распорядилась о демонтаже нескольких объектов, прославляющих советскую власть

Столичная дума поручила Рижскому агентству памятников демонтировать несколько объектов, прославляющих советскую власть.

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Будут демонтированы два элемента фасада с изображением серпа и молота на улице Калнциема, 57 и улице Бривибас гатве, 318, а также табличка с надписью "Призыв к будущим поколениям открыть 9 мая 2045 года" на ул. Ганибу дамбис, 24.

В свою очередь 46 элементов расположенного на улице Мукусалас ограждения набережной Даугавы с изображением серпа и молота будут демонтированы в ходе реконструкции Мукусальского променада.