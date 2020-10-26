Рижская дума рассекретит смету на ремонт Вантового моста

Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис поручил директору Департамента сообщения Рижской думы Виталию Рейнбахсу выполнить решение суда и сделать публично доступной смету на восстановление лестниц Вантового моста.

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Как сообщает Рижская дума, Кирсис также распорядился, чтобы Рейнбахс отозвал апелляцию, поданную Департаментом на решение суда от 19 июня 2020 года. Суд тогда признал противозаконным отказ Департамента обнародовать смету расходов на восстановление лестниц Вантового моста.

"Каждый имеет право убедиться в том, целесообразно ли расходуются деньги, уплаченные им в качестве налогов. Лучшее лекарство от коррупции и удорожания — открытость и привлечение общества", — пояснил свои действия Кирсис.