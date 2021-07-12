Рижская дума рассмотрит вопрос о будущем велодорожек на улице Чака

Сегодня комитет по вопросам транспорта и сообщения Рижской думы еще раз рассмотрит вопрос о сохранении или ликвидации экспериментальных велодорожек на улице Чака.

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На предыдущем заседании комитет заслушал специалистов департамента сообщения, представителей бюро датского архитектора и градостроителя Яна Гейла, а также различные неправительственные организации и экспертов.

Департамент сообщения предлагал различные варианты дальнейшего решения транспортных проблем на улице Чака, например, сохранение велодорожек и сокращение транзитного движения на улицах Чака и Барона, или, наоборот, ликвидацию велодорожек на улице Чака и превращение улицы Барона в велосипедную магистраль.

По оценке департамента, содержание велодорожек на улице Чака в самом простом случае потребует почти миллиона евро для приспособления инфраструктуры, а дорогостоящий сценарий обойдется в 5,7 млн евро.

Отказ от велодорожек и перемещение велосипедов на улицу Барона потребует около 200 000 евро в первоначальном варианте, а с полным изменением организации движения — около 0,5 миллиона евро.

Также планируется ограничить транзитное движение частных автомобилей по улице Барона, установив соответствующие дорожные знаки.