Рижская дума расторгла договор с предприятием, надзирающим за строительством Деглавского моста

Департамент сообщения Рижской думы расторгнул договор с предприятием строительного надзора Baltline Globe из-за использования неправильного материала при строительстве тротуаров Деглавского моста.

Департамент обратился в Латвийский союз строительных инженеров с просьбой оценить компетенцию строительного надзирателя, отвечавшего за строительство моста.

Стройнадзиратель подписал документ, позволяющий в строительстве тротуаров моста использовать материалы, не соответствующие погодным условиям и чей срок эксплуатации намного короче, чем предусмотренный в договоре, сообщил директор департамента Виталий Рейнбах.

“Это значит, что в результате действий строительного надзирателя не только во много раз сократился срок службы конструкций, но и были нанесены убытки, связанные с дальнейшим содержанием путепровода и возможной сменой несоответствующего материала конструкций”, - сказал Рейнбах. Это послужило причиной расторжения договора.

Согласно договору, строители должны были использовать материалы для очень агрессивного воздействия среды, но в итоге использовали бетон для средне агрессивной и агрессивной среды. Ущерб самоуправлению составляет около 300 000 евро.

Ранее из-за неправильного бетона был расторгнут договор с Kauno tiltai - на мосту возникла деформация швов временного асфальта, покрытие просело.