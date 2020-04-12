Рижская дума разрывает договор по восстановлению Деглавского моста (дополнено)

Департамент транспорта Рижской думы сообщил, что с 12 апреля расторгает договор с компанией AS "Kauno tiltai", которая занималась реконструкцией Деглавского путепровода. Литовская строительная компания не выполняла требования по содержанию путепровода и использовала в работе стройматериалы недолжного качества, что привело к опасным последствиям, передает информацию агентство LETA.

"Дальнейшее сотрудничество с компанией AS "Kauno tiltai" по объекту на улице Деглава невозможно, потому что компания не выполняет прописанные в договоре требования и использует в работе материалы ненадлежащего качества, а также необоснованно попросила дополнительного финансирования на содержание путепровода, в противном случае угрожая закрытием объекта. Чтобы подсчитать нанесенный ущерб и обеспечить качество работ, договор прерывается. Уже сегодняшней ночью содержание моста перенял департамент", — сообщил директор департамента Виталий Рейнбах.

На путепроводе обнаружены ямы от проседания временного покрытия и деформации швов асфальта. Строительную компанию об этом проинформировали и потребовали дальнейших действий в рамках договора. Ведь деформация швов может привести к снижению прочности всей конструкции и угрожать безопасности движения. Проверка показала, что компания использовала в работах бетонные блоки низкого качества.

Теперь компания AS "Kauno tiltai" должна в пять дней передать всю документацию и за десять дней освободить объект. За устранение неполадок и содержание моста взялся Департамент транспорта. Продолжается процедура закупки услуг по проведению второго этапа реконструкции — ремонта оставшихся конструкций, укладка полного покрытия, восстановление тротуара, установка бетонных бордюров, дорожных знаков, освещения и приведение в норму деформированных швов. Перестройка Деглавского путепровода началась в 2018 году, когда конкурс на первый этап выиграла литовская фирма AS "Kauno tiltai".

Руководитель по латвийскому региону компании Kauno tiltai Миндаугс Казакевич сообщил агентству LETA, что со стороны предприятия никаких комментариев по поводу разрыва договора не будет. "У нас нет никакой информации от Департамента траспорта Рижской думы, поэтому не могу ничего комментировать", - заявил он.