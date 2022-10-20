Рижская дума снесет нелегально установленную игровую площадку на Югле

Управление благоустройства территории Рижской думы проведет демонтаж небезопасной и вредной для окружающей среды площадки из шин, которую на муниципальном участке без адреса (между зданиями на улице Малиенас 72, 74 и 76) без согласования установили жители.

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Импровизированные игровые элементы из автомобильных покрышек жители установили во дворе без согласования с муниципалитетом и без соблюдения предусмотренных нормативными актами требований безопасности для детских площадок. В думе объясняют, что Элементы, сделанные из автомобильных покрышек, небезопасны в использовании, и дети могут пораниться во время игры. Также конструкции из шин наносят ущерб деревьям на участке, а автомобильные покрышки являются опасными отходами.

Вывоз шин с территории самоуправления планируется начать 1 ноября. До того времени жители, установившие шины, могут самостоятельно демонтировать площадку и перенести покрышки на частную территорию.

Размещение несогласованных элементов на муниципальном участке — нарушение, и муниципалитет имеет право демонтировать элементы без предупреждения. Муниципалитет напоминает, что примерно в 300 метрах от озера Велнезерс имеется игровая и спортивная площадка, соответствующая правилам безопасности. В ближайшие годы Управление благоустройства территории Рижской думы также рассмотрит возможность установить площадку между зданиями на улице Малиенас 72, 74 и 76.

Жителей также призывают обращаться со своими инициативами по улучшению района к районному координатору, чтобы избежать случаев, когда хорошо спланированные и заботливо исполненные инициативы не соответствуют требованиям безопасности или нормативным актам

В Риге есть семь пунктов жителей районов — в Центре, Агенскалне, Иманте, Болдерае, Тейке, Вецмилгрависе и Московском Форштадте. В каждом пункте есть координатор, который выслушивает и помогает реализовать инициативы граждан, обеспечивает и поддерживает связь между гражданами и муниципальными властями. Более подробная информация о координаторах района на riga.lv