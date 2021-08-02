Рижская дума собирается просить займ в размере 120 млн евро на ремонт мостов и набережной Мукусалас

Рижская дума планирует занять у государства примерно 120 млн евро на обновление значимых объектов транспортной инфраструктуры. Несмотря на то, что долг столицы уже достигает нескольких миллионов евро, Министерство не видит риска в предоставлении самоуправлению еще одного кредита, сообщает портал www.lsm.lv.

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Рижская дума вместе с Министерством сообщения готовит доклад правительству о необходимом займе на обновление пяти значимых объектов транспортной инфраструктуры — Вайрогского (Густава Земгала) путепровода, Воздушного, Земитанского и Вантового мостов, а также набережной Мукусалалас. Ремонты планируется завершить к 2026 году.

Реконструкция объектов потребует займа в размере примерно 120 млн евро. Невзирая на имеющие у столицы долги, вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") считает, что финансовая ситуация в самоуправлении благоприятная.

"В любом случае это аспект безопасности, и это критичная инфраструктуру. Тут нет вариантов не ремонтировать эти мосты. Это уже оказывает влияние не только на рижан, но и на всех жителей Латвии", — сказал Кирсис. По его словам, правительство выдаст займ, поскольку "во многих друих делам мы с правительством находили общий знаменатель, и сотрудичество сформировалось хорошее". Напомним, что нынешняя правящая коалиция Рижской думы является во многом политическим отражением правительственного состава. Министерство финансов возглавляет однопартиец Кирсиса Янис Рейрс.

По словам представителя Минфина Инты Комисаре, самоуправление может занять сумму в размере 20% от своего ежегодного бюджета. Бюджет Риги — около миллиарда евро, поэтому самоуправление вписывается в лимит. Министерство финансов рисков не усматривает.

"Мы, конечно, будем смотреть, чтобы сумма, которую самоуправлению придется ежегодно выплачивать, была разумной и муниципалитет был способен рассчитаться. В данный момент мы видим, что Риги способна исполнять свои обязательства. У нас нет оснований ставить под сомнение кредитоспособности Риги", — сказала Комисаре.

Рига могла бы возвратить займ в течение 20 лет, сказал Кирсис, указав, что приближает окончание срока возвращения кредита, взятого на строительство Южного моста. Ежегодно Рига выплачивает по этому кредиту около 50 млн евро.

В свою очередь, планировщик города Виестурс Целминьш в интервью Латвийского радио подчеркнул, что Риге, чтобы привести в порядок другие значимые инфраструктурные объекты, нужно многие сотни миллионов евро.

Доклад с просьбой о займе может быть предоставлен в правительство в конце августа.