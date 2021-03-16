Рижская дума согласна с выводами Госконтроля об управлении рижской недвижимостью
Foto: LETA

Руководство Рижской думы согласно с выводами о модели управления муниципальной недвижимой собственностью, сделанными Государственными контролем в ходе ревизии, и будет внедрять рекомендации и улучшать управление недвижимостью, одновременно подчеркивая, что проблемы с управлением муниципальной недвижимостью являются следствием политики, длительно проводившейся в предыдущие годы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе ревизии сделан вывод о том, что модель управления недвижимостью в Риге является устаревшей, раздробленной и децентрализованной, без стандартизированных принципов управления, без процессов анализа затрат и конкретных объектов недвижимости, а также без четко определенных задач и показателей эффективности.

Чтобы получить четкое представление о целесообразности модели управления недвижимостью, Государственный контроль предоставил самоуправлению 19 рекомендаций. В рекомендациях муниципалитету указано, например, на необходимость точных принципов управления недвижимостью, основанных на экономичности, эффективности и производительности, всесторонней оценки текущей ситуации в управлении недвижимостью и выполнения анализа работы модели управления недвижимой собственностью.

Самоуправление обращает внимание на то, что уже начало работу по совершенствованию управления недвижимым имуществом, например, на сайте самоуправления riga.lv создан раздел "Собственность самоуправления", в котором публикуются данные о недвижимом имуществе, находящемся в собственности, владении муниципалитета и подведомственном самоуправлению. В настоящее время доступны данные о 18 561 объекте недвижимости, и эта информация еще будет дополняться и усовершенствоваться. Одновременно продолжается работа по обеспечению публикации единой информации об аукционах прав аренды собственности, проводимых учреждениями самоуправления и обществами с капиталом, списков свободных помещений, а также аукционах в процессе отчуждения.

Также в ответ на упреки в том, что не вкладываются средства в создание систем пожарной безопасности в муниципальных учебных учреждениях, в самоуправлении отмечают, что в этом году работы запланированы в 23 учебных учреждениях, на них выделено 1,5 миллиона евро.

"Рижская дума должна управлять своим имуществом как хороший и рачительный хозяин. Проверка Государственного контроля подтверждает, что до сих пор так не происходило. К сожалению, проблемы носят системный и запущенный характер, поэтому для их решения нужен комплексный подход. Для разработки единой стратегии управления недвижимостью требуется согласованное сотрудничество между ответственными департаментами и обществами с капиталом. У рижан должна быть уверенность в том, что они получают максимальную выгоду из общей городской собственности. Разработка такой четкой, понятной, прозрачной и единой стратегии управления недвижимостью будет очень важной задачей Коалиции перемен Рижской думы", — подчеркнул Дайнис Лоцис, председатель Комитета городской собственности Рижской думы.

Надзор за внедрением представленных в ходе ревизии предложений будут осуществлять Комитет городской собственности и недавно созданная рабочая группа по реформе управления недвижимостью, на должность руководителя которой выдвинут вице-мэра Эдварда Смилтенса.

Целью рабочей группы будет создание новой, соответствующей современной ситуации и экономически эффективной модели управления муниципальной собственностью, содействие повышению энергоэффективности зданий и улучшения качества воздуха в принадлежащей городу собственности, координируя сотрудничество всех вовлеченных сторон, способствуя привлечению инвестиций в муниципальную недвижимость и выполняя рекомендации Государственного контроля.

Основными задачами рабочей группы будут разработка единых принципов управления недвижимостью для всех секторов, вовлеченных в управление, и руководства по их применению, а также внедрение системы мониторинга и оценки эффективности деятельности по управлению недвижимостью и разработка модели покупки услуг по управлению.

Также группа должна будет сотрудничать с Комитетом по жилищному хозяйству и окружающей среде в разработке программы жилищного фонда, давать рекомендации по установлению приоритетов в приобретении недвижимости для обеспечения функций самоуправления, подавать предложения и рекомендации по приоритетам для планирования развития и обслуживания недвижимости на трехлетний период и контролировать выполнение рекомендаций Государственного контроля в установленные сроки.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту

Объявления

Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
590 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€