Рижская дума согласна с выводами Госконтроля об управлении рижской недвижимостью

Руководство Рижской думы согласно с выводами о модели управления муниципальной недвижимой собственностью, сделанными Государственными контролем в ходе ревизии, и будет внедрять рекомендации и улучшать управление недвижимостью, одновременно подчеркивая, что проблемы с управлением муниципальной недвижимостью являются следствием политики, длительно проводившейся в предыдущие годы.

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В ходе ревизии сделан вывод о том, что модель управления недвижимостью в Риге является устаревшей, раздробленной и децентрализованной, без стандартизированных принципов управления, без процессов анализа затрат и конкретных объектов недвижимости, а также без четко определенных задач и показателей эффективности.

Чтобы получить четкое представление о целесообразности модели управления недвижимостью, Государственный контроль предоставил самоуправлению 19 рекомендаций. В рекомендациях муниципалитету указано, например, на необходимость точных принципов управления недвижимостью, основанных на экономичности, эффективности и производительности, всесторонней оценки текущей ситуации в управлении недвижимостью и выполнения анализа работы модели управления недвижимой собственностью.

Самоуправление обращает внимание на то, что уже начало работу по совершенствованию управления недвижимым имуществом, например, на сайте самоуправления riga.lv создан раздел "Собственность самоуправления", в котором публикуются данные о недвижимом имуществе, находящемся в собственности, владении муниципалитета и подведомственном самоуправлению. В настоящее время доступны данные о 18 561 объекте недвижимости, и эта информация еще будет дополняться и усовершенствоваться. Одновременно продолжается работа по обеспечению публикации единой информации об аукционах прав аренды собственности, проводимых учреждениями самоуправления и обществами с капиталом, списков свободных помещений, а также аукционах в процессе отчуждения.

Также в ответ на упреки в том, что не вкладываются средства в создание систем пожарной безопасности в муниципальных учебных учреждениях, в самоуправлении отмечают, что в этом году работы запланированы в 23 учебных учреждениях, на них выделено 1,5 миллиона евро.

"Рижская дума должна управлять своим имуществом как хороший и рачительный хозяин. Проверка Государственного контроля подтверждает, что до сих пор так не происходило. К сожалению, проблемы носят системный и запущенный характер, поэтому для их решения нужен комплексный подход. Для разработки единой стратегии управления недвижимостью требуется согласованное сотрудничество между ответственными департаментами и обществами с капиталом. У рижан должна быть уверенность в том, что они получают максимальную выгоду из общей городской собственности. Разработка такой четкой, понятной, прозрачной и единой стратегии управления недвижимостью будет очень важной задачей Коалиции перемен Рижской думы", — подчеркнул Дайнис Лоцис, председатель Комитета городской собственности Рижской думы.

Надзор за внедрением представленных в ходе ревизии предложений будут осуществлять Комитет городской собственности и недавно созданная рабочая группа по реформе управления недвижимостью, на должность руководителя которой выдвинут вице-мэра Эдварда Смилтенса.

Целью рабочей группы будет создание новой, соответствующей современной ситуации и экономически эффективной модели управления муниципальной собственностью, содействие повышению энергоэффективности зданий и улучшения качества воздуха в принадлежащей городу собственности, координируя сотрудничество всех вовлеченных сторон, способствуя привлечению инвестиций в муниципальную недвижимость и выполняя рекомендации Государственного контроля.

Основными задачами рабочей группы будут разработка единых принципов управления недвижимостью для всех секторов, вовлеченных в управление, и руководства по их применению, а также внедрение системы мониторинга и оценки эффективности деятельности по управлению недвижимостью и разработка модели покупки услуг по управлению.

Также группа должна будет сотрудничать с Комитетом по жилищному хозяйству и окружающей среде в разработке программы жилищного фонда, давать рекомендации по установлению приоритетов в приобретении недвижимости для обеспечения функций самоуправления, подавать предложения и рекомендации по приоритетам для планирования развития и обслуживания недвижимости на трехлетний период и контролировать выполнение рекомендаций Государственного контроля в установленные сроки.