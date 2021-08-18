Рижская дума согласовала акцию протеста; полиция готова к "литовскому сценарию", призывает людей не участвовать в мероприятии
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Государственная полиция призывает людей, которые планируют сегодня принять участие в акции протеста у Рижского замка, избегать эскалации ситуации и решать спорные вопросы путем мирного диалога. К участию в акции протеста призывает депутат Сейма Алдис Гобземс.

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Начальник Государственной полиции Армандс Рукс сегодня в программе "Утренняя панорама" Латвийского ТВ сообщил, что Рижская дума согласовала проведение двух заявок на проведение акций протеста, поступивших от двух физических лиц. Однако, по словам Рукса, с учетом того, что в стране действуют ограничения, связанные с Covid-19, на публичном мероприятии не должны собираться более 50 человек.

По словам начальника Государственной полиции, на акцию протеста соберется больше людей. Об этом свидетельствует активность в интернете. Рукса тревожит то, что заявки на проведение мероприятий подали не особо известные в обществе люди (один из заявителей — член правления партии "Закон и Порядок Алдиса Гобземса Агрис Фрейфальц). С призывами в публичной среде выступают другие, более известные, люди. В частности — сам Гобземс.

Армандс Рукс заявил, что полиция тщательно готовится к мероприятию, привлечены различные службы. Вероятно, над центром города поднимутся даже дроны — будет вестись оперативная съемка. Полиция, по словам Рукса, готова к любым сценариям развития ситуации.

"У нас нет цели штрафовать, штрафовать и штрафовать", — подчеркнул Рукс. Однако, призвав людей решать все спорные ситуации мирным путем, не забывать, что в стране растет заболеваемость Covid-19, напомнил, что штраф за нарушение может достигать даже 2000 евро.

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