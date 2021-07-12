Рижская дума сохранит только одну велополосу на ул. Чака

Комитет сообщения и транспорта Рижской думы решил с 1 сентября оставить на улице Чака только одну велополосу - в направлении центра, передает LETA.

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Общественный транспорт в направлении центра будет ехать по общей полосе, вместе с другими транспортными средствами.

В направлении Пурвциемса будут две полосы для транспорта — одна для общественного транспорта, вторая для остального автотранспорта.

Член комитета Юстине Пантелеева (Прогрессивные/За!) в своем Twitter указала, что одна полоса на Чака — это временное решение. Комитет договорился с 1 апреля следующего года отдать ул. Барона трамваям, велосипедистам и пешеходам. Уже с сентября этого года улица будет приспособлена, чтобы жители Плявниеков и Пурвциемса могли её использовать по пути из центра.

В свою очередь, велополосы на ул. Чака вернутся после того, как будет закончен ремонт ул. Валмиерас и строительство Восточной магистрали, указала политик.

Как уже сообщалось, велополосы на ул. Чака не получили поддержки среди жителей Риги — более половины опрошенных центром социологических исследований SKDS были против сохранения велополос.