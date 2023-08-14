Рижская дума сократит количество вице-мэров

Если мэром столицы станет Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), количество вице-мэров в Рижской думе будет сокращено, свидетельствует поступившая в распоряжение агентства LETA информация.

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Предыдущая коалиция, утвердившая на посту мэра представителя "Прогрессивных/Par!" Мартиньша Стакиса, создала три поста вице-мэра, которые заняли представители "Нового Единства", Национального объединения/Латвийского объединения регионов (ЛОР) и "Кода для Риги".

Как ранее признала в беседе с агентством LETA вице-мэр Линда Озола ("Код для Риги"), количество вице-мэров в новой коалиции Рижской думы, в которую не войдут "Прогрессивные", может быть меньше.

Как выяснило агентство LETA, в случае избрания мэром Кирсиса, действующего вице-председателя Рижской думы и исполняющего обязанности мэра, может быть упразднена должность вице-мэра, которую он сейчас занимает. В свою очередь, Озола и Эдвард Ратниекс (Нацобъединие/ЛОР) сохранят за собой должности вице-мэра.

Во вторник в 12:00 состоится пресс-конференция, посвященная формированию коалиции Рижской думы, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

На пресс-конференции будет представлена информация о наиболее важных задачах будущей коалиции Рижской думы на оставшийся срок полномочий депутатов.

В пресс-конференции примут участие Кирсис, Озола ("Код для Риги"), Эйнар Цилинскис (Нацобъединие/ЛОР), Юрис Радзевич ("Честь служить Риге"), Виестур Зепс ("Для развития Латвии") и Лайма Гейкина (Par".

Как сообщалось, новая коалиция Рижской думы может получить поддержку 33 депутатов.