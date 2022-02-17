Рижская дума только в конце мая возобновит финансирование культурных и спортивных мероприятий

Сегодня комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту утвердил обязательные правила о поддержке самоуправления в реализации культурных, художественных мероприятий, обеспечении деятельности самодеятельных творческих коллективов в Риге, а также правила о поддержке самоуправления в реализации проектов, связанных со спортом, активным отдыхом и молодежью.

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Учитывая, что эти обязательные правила должны быть приняты Рижской думой, затем утверждены Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, а далее последуют конкурсы, то самое раннее, когда могут быть объявлены конкурсы — это начало апреля.

На подачу заявок нужно предусмотреть не менее чем три недели, соответственно, первые конкурсы могут завершиться не ранее середины мая.

Некоторые депутаты настаивали на том, что необходимо четко объявить график, чтобы представители культуры и спорта подготовиться к конкурсам. Депутаты выразили сожаление, что почти полгода культурно-спортивные мероприятия не будут финансироваться.

В прошлом году в конкурсе Рижской думы на проведение фестивалей поддержку получили 32 проекта, в том числе международный фестиваль нового театра Homo Novus, "Дни поэзии" и музыкальный фестиваль Skaņu mežs", кинофестиваль "Большой Кристап", фестиваль Survival Kit, Рижская биеннале фотографии, фестиваль искусства и науки RIXC, Рижский оперный фестиваль. Международный фестиваль старинной музыки, Рижский международный фестиваль короткометражных фильмов 2Annas и другие мероприятия.

До сих пор конкурсы на проведение фестивалей объявлялись осенью предыдущего года.