Рижская дума утвердила новые тарифы на вывоз мусора и внесла поправки в правила

Сегодня временная администрация Рижской думы утвердила новые тарифы на вывоз мусора и приняла поправки к правилам, регулирующим сферу вывоза отходов.

Это было первое заседание администрации, на котором она рассмотрела более 12 вопросов, связанных с работой Рижской думы. Разногласий между администраторами не было.

Установлены тарифы на вывоз мусора во всех четырех зонах Риги, где будут работать разные предприятия. Новый порядок вступит в силу с 20 мая, новые договоры жители смогут заключать с 10 марта. В многоквартирных домах договор о вывозе мусора заключит домоуправление.

Все неясные вопросы можно задавать по телефону 67 47 47 00, а на следующей неделе состоится специальная пресс-конференция о новом порядке вывоза мусора.

Предприятие "Clean R" будет вывозить мусор в Центральном районе и Латгальском предместье Риги по тарифу 16,14 евро за кубометр плюс НДС, а также в Курземском районе по тарифу 16,43 евро за кубометр. Ранее в центре тариф составлял 15,97 евро, в Курземском районе — 16,21 евро.

Предприятие "Eco Baltia vide" будет оказывать услуги в Видземском предместье и Зиемельском районе по тарифу 16,53 евро за кубометр плюс НДС. Ранее тариф на этих территориях составлял 16,09 евро за кубометр плюс НДС.

Объединение "Lautus" и "Pilsetvides serviss" будет обслуживать территорию Земгальского предместья, где тариф составит 12,12 евро за кубометр.