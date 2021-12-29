Рижская дума утвердила план действий по улучшению качества воздуха в столице

В среду, 29 декабря, депутаты Рижской думы утвердили программу действий по улучшению качества воздуха, которую планируется реализовать до 2025 года.

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С 2015 по 2019 год в Риге было зарегистрировано превышение нормативов загрязнения воздуха или верхних пороговых значений, что потребовало подготовки новой программы по улучшению качества воздуха.

Программа была разработана предприятием Estonian, Latvian&Lithuanian Environment по заказу Рижской думы. Проект был создан в сотрудничестве со столичными муниципальными учреждениями и другими заинтересованными сторонами.

Разработанная программа включает в себя меры по сокращению выбросов пяти загрязняющих веществ: диоксида азота (NO2), частиц PM10 и PM2,5, бензола и бензапирена.

В ходе разработки программы также были определены меры, включенные в документы планирования развития Рижского самоуправления. Их предусмотрено реализовать до 2025 года.

Подробно рассмотрены те меры, которые потенциально могут повлиять на качество воздуха. Их разделили на группы:

Транспорт и его инфраструктура;

Общественный транспорт;

Системы теплоснабжения;

Стационарные источники загрязнения;

Судоходство в порту;

Образование и информирование общества, управление качеством воздуха.

В качестве ключевого действия упоминается сокращение потока автомобилей в центре города, а также поддержка для улучшения частного отопления, например, путем использования централизованного отопления.

Также упоминается более обширное использование электричества в окрестностях порта, чтобы сократить выбросы с судов.

Запланированные действия основаны на уже принятых и действующих нормативах, документах и программах, заявили на заседании Рижской думы.

Некоторые представители оппозиции раскритиковали докладчиков за неспособность ответить на конкретные вопросы, связанные со сферой транспортного сообщения, поэтому призвали найти других докладчиков или исключить вопрос из повестки дня. Однако после голосования депутатов тему оставили в повестке.

К критике присоединились и отдельные депутаты Новой консервативной партии, которые призвали еще раз обсудить вопрос в Комитете сообщения и транспорта, учитывая, что большая часть плана относится именно к этой сфере. На заседании Рижской думы неоднократно подчеркивалось, что документ составлен после консультаций с департаментами муниципалитета и другими вовлеченными сторонами.