Рижская дума увеличивает софинансирование обучения детей в частных детских садах

Рижская дума приняла решение увеличивать софинансирование дошкольного образования, сообщает LETA.

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С 2021 года за каждого ребенка от полутора до четырех лет Рижская дума будет платить детскому саду 266,69 евро, а за ребенка, достигшего возраста обязательного образования — 199,63 евро. Сейчас эти суммы равны 250,61 и 188,71 евро соответственно.

Выплачивать эти суммы дума будет и за тех детей, которые из-за чрезвычайной ситуации не посещают детский сад — если детский сад сам не закрылся во время ЧС и родитель имеет возможность в случае необходимости привести туда ребенка.