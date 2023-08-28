Рижская дума: в основном школы нацменьшинств готовы к переходу на обучение на латышском языке

У большинства рижских школ нацменьшинств не должно возникнуть значительных проблем с переходом на обучение на латышском языке, заявили представители Рижской думы на пресс-конференции о готовности школ к началу учебного года.

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Как сообщила руководитель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина, всего в Риге 101 школа, и 51 из них работали по программам меньшинств, причем не только на русском, но и на литовском, эстонском, польском, украинском и других языках.

При этом лишь в 17 школах переход происходит впервые, остальные школы и ранее работали с образовательными программами на латышском языке, сказала Гейкина, добавив, что это стало важным фактором для успешного перехода на обучение на государственном языке.

Для того, чтобы переход был более успешным, проделана большая подготовительная работа - проведены опросы руководителей школ, учителей, родителей, выяснены потребности школ и необходимость поддержки.

Разработаны программы поддержки, с весны проводятся различные семинары.

Гейкина выразила уверенность, что Рига справится с переходом на обучение на латышском языке, и рано или поздно в столице будут единые школы.

Как сообщил и. о. директора департамента образования, культуры и спорта Ивар Баламовскис, есть и программа, привлекающая педагогов из латышских школ в качестве помощников педагогов в школах нацменьшинств, чтобы облегчить процесс перехода.

Баламовскис признал, что, как и в других школах, в школах меньшинств не хватает педагогов, однако ни в одной школе это не ставит под угрозу процесс обучения.

Всего в рижских школах работает около 5600 педагогов, а в дошкольных образовательных учреждениях - около 2400. В целом, если не выделять бывшие школы меньшинств, в Риге сейчас 150 вакансий педагогов в школах и 70 вакансий в детских садах. Ситуация с нехваткой учителей по сравнению с предыдущими годами особо не изменилась.