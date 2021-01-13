Рижская дума: владельцы домов обязаны чистить от снега крышу и тротуар — иначе штраф до 1400 евро
Foto: LETA

В связи с изменчивыми погодными условиями и частыми осадками, в результате которых на тротуарах и крышах зданий скапливаются неочищенные наледь и снег, Рижская дума обращает внимание владельцев домов и управляющих компаний на должную уборку крыш зданий и прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями нормативных актов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Обязательные правила уборки городских территории и содержания строений предусматривают очистку пешеходных тротуаров и дорожек во дворах от снега и льда и их обработку противоскользящими материалами. Работы необходимо проводить каждый день до 8 часов утра, обеспечивая безопасное передвижение пешеходов. В условиях сильного снегопада и образования гололеда нельзя допускать образования сугробов и льда, пояснили Delfi в Рижской думе.

Также и управляющие домами должны обеспечить очистку от снега и льда балконов, лоджий, крыш строений.

За несвоевременную очистку тротуаров и крыш зданий от снега и наледи правила предусматривают административные штрафы. Максимальный размер штрафа для физических лиц может составить 350 евро, а для юридических лиц — 1400 евро.

Административной инспекции Рижской думы поручено усиленно контролировать очистку тротуаров от наледи и снега. Также муниципальным службам и структурам поручено повторно проверять, очищены ли тротуары на подконтрольной им территории. В этот зимний сезон, с декабря 2020 года по 11 января 2021 года, Административная инспекция уже составила 31 протокол об обнаруженных административных нарушениях.

В случае, если жители терпят убытки из-за неочищенных тротуаров или крыш домов, они могут обращаться против обслуживающего лица в гражданско-правовом порядке. О происшествии незамедлительно следует сообщать муниципальной полиции или Административной инспекции. Протоколы, составленные этим учреждениями, могут служить основанием для возможного возмещения компенсации правовым путем.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

24

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии