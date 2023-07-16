Рижская дума во главе со Стакисом за 2,5 года потратила на кампании 1,3 млн евро

Согласно информации, собранной агентством LETA и предоставленной самоуправлением, Рижская дума во главе с бывшим мэром Риги Мартиньшем Стаксом за 2,5 года потратила около 1,3 миллиона евро на информационные кампании и информирование общественности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Департамент бренда и коммуникаций Рижской думы сообщил агентству LETA, что в 2021 году было заключено 44 договора на общую сумму более 300 000 евро (с учетом НДС).

Большинство сумм контрактов не превышало 10 000 евро. Наиболее финансово емкий договор был заключен с фирмой SIA Pilsētas lijnas на коммуникацию по вакцинации. Это обошлось муниципалитету почти в 39 000 евро (включая НДС).

Также думой был заключен договор на сумму 20 000 евро с АО "TV Latvija" на производство серии программ на телеканале TV2 о делах столичного самоуправления. Это обошлось властям Риги в общей сложности более чем в 25 000 евро, включая НДС.

Еще один договор — на сумму 20 000 евро — был заключен с АО "Radio SWH" на информирование об ограничениях движения. С этой компанией был заключен договор на сумму около 19 000 евро на покупку эфирного времени для передачи "Rīgas aktualitātes" на "Radio SWH" и "Radio SWH+".

В 2022 году рижское самоуправление заключило 41 договор на сумму более 500 000 евро. Наиболее финансово емкий контракт был заключен с SIA "Nord Media Group" на проведение праздничных мероприятий на 18 ноября и Рождество. Это обошлось муниципалитету более чем в 60 000 евро.

Также в прошлом году был заключен договор с SIA "fon Films" почти на 24 000 евро на услуги по разработке видео для проекта "Rīgas vasara". Кроме того, более 48 000 евро было выплачено фирме SIA "Inspired" за рекламную кампанию Rīgas vasara" и размещение агитационных материалов в СМИ.

В этом году с 1 января по 30 июня Рижское самоуправление заключило 20 контрактов на общую сумму 375 000 евро. Из них наибольшая сумма была оплачена за услуги SIA Trendmark, которая обеспечивала проведение рекламной кампании "Rīgas drosmes und prieka vasara 2023" и размещение материалов в СМИ. Контракт действует с 22 июня до момента выполнения обязательств. Эта кампания обойдется муниципалитету в 105 426 евро, включая НДС.

Также за 2,5 года были заключены договоры на различные информационные кампании, новости Риги в различных СМИ, написание звуковых дорожек для видеоматериалов Рижского самоуправления, обеспечение прямых трансляций встречи мэра Риги Стакиса с жителями районов и т.д.

Как сообщили агентству LETA в отделе бренда и коммуникаций РД, все виды закупок, связанные с функцией коммуникации, входят в компетенцию этого отдела. В основном проводимые администрацией закупки являются составляющими конкретных акций и осуществляются в соответствии с нормативными требованиями, при необходимости проводятся ценовые опросы, закупки и тендеры.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщалось, 3 июля Стакис объявил об уходе с поста мэра. Основная причина, по которой Стакис принял такое решение, заключалась в том, что он больше не мог нести ответственность за решения Рижской думы.

После отставки Стакиса возникли серьезные разногласия между бывшими партнерами по коалиции — фракцией "За/Прогрессивные" в лице Стакса и "Новым единством". По словам политиков, конфликт назревал давно, а его обострение произошло в связи с расследованием дисциплинарного дела чиновников Департамента транспорта.