Рижская дума возьмет займ в размере почти 4 млн евро на оборудование двух детсадов

Столичное самоуправление возьмет займ в размере 3,9 млн евро на оборудование двух детских садов, такое решение принял сегодня Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы.

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Здания детских садов не будут строиться заново, под нужды дошкольных учреждений будут приспособлены уже существующие объекты.

1,4 млн евро планируется вложить создание дошкольного учреждения на улице Рупниецибас 21, а 2,5 млн евро потребует создание детского сада на ул. Славу 19.

В обоих новых детсадах будет в обдей сложности почти 300 новых мест.

Займ планируется взять в Государственной кассе на срок до 10 лет и отложить платеж по основной сумме на срок до трех лет.

Окончательное решение еще предстоит принять на заседании Рижской думы.