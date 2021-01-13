Рижская дума: все мусоропроводы в многоэтажках дожны быть закрыты, в середине года будет проведена проверка

Комитет Рижской думы по жилью и окружающей среде рассмотрел вопрос о закрытии всех мусоропроводов в многоквартирных домах столицы. Как сообщили Delfi в самоуправлении, глава комиссии Эдмунд Цепуритис заявил, что это должно было быть осуществлено еще до 1 января 2021 года, однако из-за "политической неопределенности некоторые управленческие компании затягивали решение".

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Как сообщило муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks, находящиеся в подъездах мусоропроводы являются источником грязи, мусорных заторов и антисанитарии, а также не позволяют сортировать мусор. В свою очередь, анализ заявлений от жителей, поданных в Департамент жилья и окружающей среды, показал, что жалоб на проблемы, возникающие от использования мусоропроводов, больше, чем возражений на их закрытие.

В Рижской думе отмечают, что заваривание мусоропровода не означает, что туда во время переходного периода (пока возле дома не будут установлены полноценные контейнеры для мусора) нельзя будет выбрасывать мусор. Верхнее, изолированное отделение мусоропровода будет выполнять функции небольшого контейнера. Мусор туда будет разрешено выбрасывать в пластиковом мусорном пакете.

Планируется, что в середине 2021 года муниципалитет проведет проверку с целью выяснить, во всех ли домах обслуживающие их предприятия устранили использование системы мусоропровода и обеспечили дома контейнерами на улице, предполагающими сортировку отходов.