Рижская дума выбрала трех вице-мэров

Рижская дума выбрала трех заместителей председателя городской думы: в должностях утверждены Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), Линда Озола (Новая консервативная партия) и Эдвард Смилтенс (Национальное объединение/Объединение регионов Латвии).

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Кирсис будет отвечать за решение транспортных проблем и приведение инфраструктуры в порядок, Смилтенс — за сотрудничество с соседними самоуправлениями, Озола — за борьбу с коррупцией и введение принципа хорошего управления.

Как уже сообщалось, в новой коалиции Рижской думы состоят Развитие/За!/Прогрессивные (Р/За!/Про), "Новое Единство", Национальное объединение/Объединение латвийских регионов (NA/LRA) и Новая консервативная партия (НКП). В оппозиции — "Согласие", "Честь служить Риге" и Русский союз Латвии.

Партнеры по коалиции договорились, что председателем Рижской думы будет Мартиньш Стакис (Р/За!/Про), у него будет три заместителя, которые будут представлять других партнеров по коалиции.