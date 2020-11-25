Рижская дума выкупит у частников землю для реализации четвертой очереди Южного моста
Foto: LETA

На заседании Комитета имущества Рижской думы были утверждены проекты четырех решений о приобретении недвижимой собственности, необходимой для выполнения функций самоуправления, — для реализации четвертой очереди проекта "Строительство Яня Чакстес гатве от Виенибас гатве до улицы Зиепниеккална".

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Как сообщает портал самоуправления Riga.lv, город приобретет недвижимость — части земельных участков на улице Межкална 14, улице Межкална 5А, Виенибас гатве 196 и на улице Ритаусмас без номера.

Приобретаемые земельные участки, необходимые для строительства Яня Чакстес гатве, имеют разные размеры: и очень маленькие как 14-я часть земельного участка на улице Межкална 14 площадью всего в 14 м², и очень большие как часть участка на улице Межкална 5А площадью 2679 м² и часть участка на улице Ритаусмас площадью 2814 м².

Реализацию проекта "Строительство Яня Чакстес гатве от Виенибас гатве до ул. Зиепниеккална" планируется начать в 2021 году. Решение о приобретении необходимых земельных участков вступит в силу после утверждения на заседании Рижской думы.

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