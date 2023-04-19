Рижская дума выплатит родителям тройни 4500 евро

Комитет по социальным вопросам Рижской думы в среду поддержал предложение о выплате родителям родившейся в марте тройни пособия в размере 4500 евро.
Департамент благосостояния РД для этих целей запросил из бюджета на непредвиденные расходы 5844 евро. После уплаты налогов на счет родителей будут перечислены 4500 евро.
Окончательное решение о выделении средств примет комитет по финансовым и административным делам, который планирует рассмотреть этот вопрос 20 апреля.
С 2009 года рижским семьям, в которых родилась тройня, единоразовое пособие было выплачено уже 19 раз.
Как сообщалось, 6 марта в Рижском доме в этом году родилась уже вторая тройня - два мальчика и девочка. Детей назвали Филип, Леон и Алисе. Родители тройни Гуна и Дмитрий живут в Риге, пять лет назад у них родился первенец Томасс.
Единоразовое пособие в размере 15 000 родителям выделило правительство.