Рижская дума выплатит родителям тройни 4500 евро

Комитет по социальным вопросам Рижской думы в среду поддержал предложение о выплате родителям родившейся в марте тройни пособия в размере 4500 евро.

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Департамент благосостояния РД для этих целей запросил из бюджета на непредвиденные расходы 5844 евро. После уплаты налогов на счет родителей будут перечислены 4500 евро.

Окончательное решение о выделении средств примет комитет по финансовым и административным делам, который планирует рассмотреть этот вопрос 20 апреля.

С 2009 года рижским семьям, в которых родилась тройня, единоразовое пособие было выплачено уже 19 раз.

Как сообщалось, 6 марта в Рижском доме в этом году родилась уже вторая тройня - два мальчика и девочка. Детей назвали Филип, Леон и Алисе. Родители тройни Гуна и Дмитрий живут в Риге, пять лет назад у них родился первенец Томасс.

Единоразовое пособие в размере 15 000 родителям выделило правительство.