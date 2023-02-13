Рижская дума займется сокращением популяции бобров в городе
Foto: Aculiecinieka foto

В планах рижского самоуправления — потратить несколько тысяч евро на то, чтобы ликвидировать семьи бобров, обитающие в столичных водоемах. Об этом соссылкой на Латвийское телевидение сообщает rus.lsm.lv.

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По подсчетам департамента жилья и окружающей среды РД, на разрушение одной бобровой плотины (или хатки) требуется 650 евро. За три года в Риге самоуправление вложило в такие работы 27 тысяч евро.

«Последний такой случай был на Шмерльупите, где животные выстроили весьма основательную дамбу, и паводок направился до самых Дрейлиней. Это на протяжении нескольких километров», — рассказал о проделках бобров главный специалист отдела водных ресурсов и мелиорации управления окружающей среды РД Марцис Зариньш.

В соответствии с договором охотнику предстоит справиться примерно с 60 особями. В думе обещают, что бобра, известного среди публики под кличкой Аскольд — любимца рижан, обитающего в Городском канале прямо у Оперы — не тронут. Речь о тех бобрах, что живут на малых речках — в Бишумуйжском канале, Лачупите, Страздупите, Дрейлиньупите.

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