Рижская дума займёт четыре миллиона евро на строительство двух детских садов

Рижская дума займет у Госказне 3,9 миллиона евро, чтобы перестроить два уже существующих здания в детские сады, сообщает LETA.

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За 1,4 миллиона евро обустроят детский сад по адресу ул. Рупниецибас, 21, еще 2,5 миллиона понадобятся для детского сада на улицу Славу, 19. В первом детском саду будет 100 мест и пять групп, во втором — 198 мест и 11 групп. Строительные работы планируется закончить в течение семи месяцев.

Также Рижская дума возьмет заем в размере 6,4 млн евро для реализации трех проектов транспортной инфраструктуры.

Для ремонта путепровода над ул. Улманя гатве на ул. Юркалнес предусмотрено 853 260 евро, для строительства велодорожки Иманта-Даугавгрива — 4,8 млн евро, для перестройки перекрестка ул. Маскавас с ул. Крустпилс — 731 986 евро.

Оба займа столичная дума планирует взять в Госказне со сроком погашения до 10 лет и отсрочкой выплаты основной суммы до трех лет.