Рижская дума запретит устанавливать газовые котлы после 2025 года

На прошлой неделе Рижская дума решила сократить использование ископаемого топлива в отопительном оборудовании столицы. Через пару лет установка газовых отопительных котлов станет невозможной, сообщает канал TV3. Об этом пишет Skaties.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Последние разрешения на установку газовых отопительных котлов в частных и многоквартирных домах будут выдавать в декабре 2024 года. Уже установленные котлы можно будет ремонтировать, но если они перестанут работать, с 2025 года их уже нельзя будет поменять на новый.

Рижская дума сообщила о решении за три года, чтобы уже сейчас латвийцы, которые строят частные дома, выбирали более экологичные способы отопления.

"Это может быть центральное отопление, а также экологически чистые источники, такие как тепловые насосы и солнечные коллекторы, или биомасса — гранулы, дрова и тому подобное", — объяснил руководитель Rīgas enerģētikas aģentūra Янис Икауниекс.

Рано или поздно нужно будет прекратить использование ископаемого топлива. Это не решение Латвии — этому поспособствуют условия европейского и глобального уровня. Вырастут налоги на выбросы CO2, за изменение климата придется платить, заявил председатель Комитета жилья и окружающей

Решение критикуют за то, что оно создает несоразмерные преимущества для Rīgas Siltums. "Люди фактически будут загнаны в угол, им придется платить за внешние услуги, которые дорого обойдутся", — заявил специалист по отопительным системам Янис Грашс.