Рижская дума запретит устанавливать газовые котлы после 2025 года
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На прошлой неделе Рижская дума решила сократить использование ископаемого топлива в отопительном оборудовании столицы. Через пару лет установка газовых отопительных котлов станет невозможной, сообщает канал TV3. Об этом пишет Skaties.lv.

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Последние разрешения на установку газовых отопительных котлов в частных и многоквартирных домах будут выдавать в декабре 2024 года. Уже установленные котлы можно будет ремонтировать, но если они перестанут работать, с 2025 года их уже нельзя будет поменять на новый.

Рижская дума сообщила о решении за три года, чтобы уже сейчас латвийцы, которые строят частные дома, выбирали более экологичные способы отопления.

"Это может быть центральное отопление, а также экологически чистые источники, такие как тепловые насосы и солнечные коллекторы, или биомасса — гранулы, дрова и тому подобное", — объяснил руководитель Rīgas enerģētikas aģentūra Янис Икауниекс.

Рано или поздно нужно будет прекратить использование ископаемого топлива. Это не решение Латвии — этому поспособствуют условия европейского и глобального уровня. Вырастут налоги на выбросы CO2, за изменение климата придется платить, заявил председатель Комитета жилья и окружающей

Решение критикуют за то, что оно создает несоразмерные преимущества для Rīgas Siltums. "Люди фактически будут загнаны в угол, им придется платить за внешние услуги, которые дорого обойдутся", — заявил специалист по отопительным системам Янис Грашс.

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