Рижская Дума заработала 2,66 миллионов евро на развалинах

В прошедшем году Рижская дума собрала рекордную сумму повышенных налогов за деградирующую недвижимость, сообщает агентство LETA.

Рижское самоуправление уже третий год применяет повышенную ставку налога 3% в отношении разваливающихся зданий, которые домовладельцы не могут привести в порядок. В 2018 году на этом удалось собрать 2,56 млн евро налогов, годом ранее — 1,92 миллионов евро.

По данным департамента имущества Рижской думы с 2011 года в столице уже были приведены в порядок или снесены более тысячи развалин.