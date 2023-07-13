Рижская муниципальная полиция сможет принимать более строгие меры против громкой музыки в уличных кафе

Чтобы музыка, играющая в уличных кафе, меньше беспокоила в ночное время горожан, 12 июля Рижская дума приняла изменения в обязательные правила, которые позволят Рижской муниципальной полиции более строго контролировать воспроизведение музыки в местах уличной торговли.

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"Цель Рижского самоуправления не в том, чтобы отменить или ограничить развлечения в столице, а в том, чтобы создать инструменты ограничения нарушителей общественного порядка и недобросовестных предпринимателей, серьезно нарушающих ночной покой жителей. В прошлом году в Рижскую муниципальную полицию поступило более 10 000 звонков о чрезмерном шуме, поэтому нам нужно эффективное решение", — подчеркивает вице-мэр Риги Линда Озола ("Код Риге").

Изменения правил обязывают владельцев уличных торговых точек обеспечить использование звукоусиливающего оборудования и музыкальных инструментов таким образом, чтобы создаваемый ими шум не нарушал покой окружающих жителей.

В случае нарушения Рижская муниципальная полиция будет иметь право издать административный акт, который обяжет бизнесменов уменьшить громкость музыки, а также приостановить работу открытой террасы на срок до 24 часов.

Если владелец открытой террасы не примет во внимание требования, изложенные в административном акте, изданном полицией, муниципальные стражи порядка также смогут наложить штраф в размере от 50 до 5000 евро на физических лиц и в размере от 100 до 10 000 евро — на юридических лиц. Если такое нарушение будет повторяться, то РПП совместно с Центром жителей микрорайонов города Риги сможет принять решение об аннулировании разрешения на выездную торговлю, выданного предприятию общественного питания.

Отныне при оформлении разрешения на уличную торговлю предприятия общепита должны будут указывать, планируют ли они использовать на открытой террасе звукоусиливающее оборудование или музыкальные инструменты. Владельцам тех террас, которые уже получили разрешения на уличную торговлю на весенне-летний сезон этого года, новые разрешения получать не нужно. Однако это условие вступит в силу при оформлении разрешений на осенне-зимний сезон.

Кроме того, ожидается, что правила будут пересмотрены в конце весенне-летнего сезона уличной торговли. Осенью будет проведена оценка, сколько таких административных актов составлено и сколько раз приостанавливалась работа открытых террас. Оценка будет проводиться при участии предпринимателей и жителей.

Изменения в правилах также предусматривают, что во время мероприятий, при уличной торговле, носящей краткосрочный характер, а также во время уличной торговле в период Рождества, будет запрещено продавать напитки в стаканах, которые не предусмотрены для повторного использования и к которым не применяется депозитная плата. Данное условие будет распространяться с 1 января 2024 года на продажу напитков на уличную торговлю краткосрочного характера и на уличную торговлю на мероприятиях, на которых число участников не превышает 5000 человек.

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Для уличной торговли во время проведения мероприятия, если общее количество посетителей и участников мероприятия превышает 5000 человек, данное условие вступает в силу с 1 января 2025 года, а для уличной торговли в период Рождества — с 19 ноября 2024 года.

Так же и в дальнейшем при размещении торговых точек на открытом воздухе, в том числе на открытых террасах, владельцы должны учитывать, что нельзя наносить повреждения озелененной территории, насаждениям, в том числе деревьям, и элементам городской среды. При размещении торговых уличных точек необходимо будет соблюдать защитную зону в радиусе 1,5 метра по внешнему краю ствола или листвы кустарника.

Обязательные правила Рижской думы вступят в силу после получения положительного заключения Министерства охраны окружающей среды и регионального развития. Ознакомиться с утвержденными Рижской думой правилами можно здесь.