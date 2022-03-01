Рижская Украинская школа может принять 90 детей беженцев с Украины. Об этом заявила на заседании парламентской комиссии по вопросам образования, культуры и науки директор школы Лидия Кравченко.

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Во время заседания Кравченко пояснила, что в 2014 году возглавляемая ей школа уже приняла 100 детей украинских беженцев.

Депутат Рижской думы Янис Озолс пояснил, что столичные школы могут обеспечить дополнительно еще 60 мест для детей украинских беженцев. Дети смогут получить образование как по программам национальных меньшинств, так и по программам на латышском языке. В Риге несколько школ, у которых имеется опыт в приеме беженцев.

По словам Озолса, основная проблема заключается в том, что пока неизвестно, сколько детей приедет. В настоящее время мест и средств для их размещения хватит, однако в долгосрочной перспективе их может потребоваться больше.

Параллельно также необходимо обеспечить размещение детей в детских садах, поскольку сейчас в них образовались большие очереди из местных детей. В этой связи будут вестись переговоры с Латвийским обществом частных детских садов, чтобы попросить у них помощь в размещении детей.

Представитель Латвийской ассоциации работодателей Рихардс Блесе предложил изменить нормативные акты, чтобы семьи беженцев могли бы попасть на рынок труда в качестве ассистентов педагогов или же работать нянечками в детсадах. Эти меры бы помогли обеспечить украинский язык в садиках.