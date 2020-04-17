Рижская Восточная больница надеется вскоре возобновить часть амбулаторных услуг

Рижская Восточная больница надеется, что в ближайшее время сможет восстановить часть амбулаторных услуг, предоставление которых на данный момент в связи с Covid-19 ограничено. Об этом в эфире Латвийского радио рассказал председатель правления больницы Имант Паэглитис.

Паэглитис напомнил, что во время пандемии коронавируса "традиционные" болезни никуда не исчезают, в том числе и их хронические формы. Это значит, что людям по-прежнему нужна помощь медиков, однако сейчас предоставление многих услуг ограничено. Если говорить о Восточной больнице, то в стационарах объем работы снизился на 30-50 процентов, сказал Паэглитис.

При этом нагрузка на другие структурные единицы из-за Covid-19 значительно увеличилась. Дополнительные часы работы будут оплачены сверх обычного, причем, как подчеркнул председатель правления Восточной больницы, доплаты получат только работающие на ниве борьбы с коронавирусом медики. Ни одному из членов правления или администрации доплаты не полагаются, подчеркнул Паэглитис.

В свою очередь министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что на переговорах с представителями медицинской отрасли достигнуто соглашение о том, что оказание амбулаторных услуг следует возобновлять постепенно, и желательно начать с диагностики.

Точная дата возобновления конкретных медицинских услуг пока неизвестна, добавила она. Переговоры на эту тему ведутся и с медицинскими учреждениями самоуправлений.

Процесс осложнен тем, что медицинские работники нередко работают и в поликлинике, и в стационаре, что увеличивает риск переноса заболевания. С другой стороны, ограничения на медицинские услуги нельзя сохранять слишком долго, так как это может создать другие риски для системы здравоохранения.