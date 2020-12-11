Рижская Восточная больница: о сортировке больных речи пока не идет

Вчера глава Ассоциации молодых врачей Карлис Раценис сообщил на телеканале LTV, что если распространение Covid-19 в Латвии не замедлится, латвийским врачам придется заняться сортировкой пациентов, как это уже делают литовские коллеги. На вопрос портала Delfi, по каким принципам могут проводить сортировку, представитель Рижской Восточной больницы заверила, что речи о такой крайней мере пока не идет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если распространение Covid-19 в Латвии не замедлится, то система здравоохранения может прийти к ситуации, когда пациентов придется сортировать — выбирать, кому оказывать помощь в первую очередь. Об этом в четверг в передаче Šodienas jautājums телеканала LTV заявил врач Рижской больницы Страдиня Карлис Раценис. В интервью телевидению врач отметил, что он не может с оптимизмом оценивать вероятность того, что врачам не придется выбирать, кому оказывать помощь в первую очередь. "При сохранении нынешних темпов роста заболеваемости сортировка пациентов неизбежна", — отметил он.

На запрос Delfi, может ли кто-то из работников рижской Восточной больницы прокомментировать, к чему надо быть готовым тем, кто попадет в процесс сортировки, представитель учреждения Илга Намниеце ответила: "Если пациентам необходимо больничное лечение, это означает, что состояние его здоровья достаточно тяжелое. Пока что больница оказывает всю необходимую помощь в лечении и уходе.

На сегодня речь идет о том, что при увеличении числа госпитализируемых пациентов с Covid-19, сперва мы уменьшим количество других стационарных услуг и будем вынуждены отказывать в плановых операциях, которые возможно отложить. Но помощь в острых и неотложных случаях всем оказывается. Пока речи о сортировке пациентов не идет, очень надеемся, что нам не придется такого пережить".

10 декабря в системе здравоохранения Латвии объявлена чрезвычайная ситуация. Этот режим позволяет руководству медицинских учреждений более свободно организовывать работу в случае резкого роста количества пациентов.

Принцип медицинской сортировки пациентов уже введен в Литве. Количество новых случаев заболевания на протяжении нескольких недель было четырехзначным: за сутки 9 декабря — 3330 новых случаев. Система здравоохранения находится на грани коллапса. "Если в очереди на реанимацию и интенсивную терапию находится несколько тяжелобольных пациентов, мы выбираем, кого из них принять. Конечно, не все тяжелобольные пациенты старше 75-80 лет оказываются в реанимации. Реанимация — это мост к жизни, а не место смерти. Не стоит реанимировать больного только для того, чтобы он умер в соседней палате. Мы начали отбирать пациентов, говорим об этом с другими отделениями, с родственниками пациентов", — заявил порталу LRT анестезиолог-реаниматолог Ричардас Пелджюс, отмечает Rus.Lsm.lv.