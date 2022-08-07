Рижская Восточная больница внедряет первые терминалы самообслуживания

Рижская Восточная клиническая университетская больница теперь предлагает своим посетителям возможность зарегистрироваться и оплатить прием врача с помощью терминалов самообслуживания.
Первые терминалы самообслуживания установлены в качестве пилотного проекта в Центре обслуживания клиентов стационара "Латвийский онкологический центр", где ежедневно проходит большой поток пациентов и особенно важно обеспечить обслуживание пациентов и эпидемиологическую безопасность, т.е. не допускать скопления людей или образования очередей.
На этой неделе терминалы самообслуживания установили также в Центре обслуживания клиентов стационара "Гайльэзерс".
Планируется, что до конца этого года терминалы самообслуживания будут установлены во всех центрах обслуживания клиентов Рижской Восточной клинической университетской больницы.
Агрита Юнкере, директор по работе с клиентами Рижской Восточной клинической университетской больницы: "Терминалы самообслуживания функционально просты и удобны в использовании. Если вы записались на прием заранее, то можете смело использовать терминал самообслуживания, что сэкономит ваше время".
"Для регистрации на конкретную услугу, например на визит к врачу, вам потребуется паспорт или ID-карта, которые нужно будет отсканировать для вашей идентификации. Если вам нужно произвести оплату, то вы можете сделать это с помощью банковской карты. А если используется страховой полис, то он будет учитываться при расчете. В конце процесса клиенту выдается регистрационный номер, в котором содержится информация — как зовут врача (имя, фамилия) и в какой кабинет ему следует обратиться", - говорит Юнкере.
После успешной регистрации на дисплее терминала самообслуживания будет показано, как пройти в кабинет врача. При этом терминал распечатает платежную квитанцию или чек. Еще одним преимуществом является то, что перед оплатой услуги посетитель также может зарегистрировать данные полиса медицинского страхования, которые учитываются при оплате услуги.
Если клиент посетил врача впервые, то в терминале самообслуживания он может заполнить "Опросник согласия пациента" (состоит из четырех вопросов) и выбрать, например вариант, при котором больница в дальнейшем будет отправить клиенту "электронную квитанцию" на указанный личный адрес электронной почты об оплате выполненных медицинских услуг. Таким образом, клиент может не переживать о потере чека.
Если клиент сделал предоплату за услугу в электронном виде (например, при записи на прием), то ему нужно только подтвердить свой приход авторизацией. Терминал самообслуживания идентифицирует клиента, подтверждает его приход, присваивает контрольный номер очереди и направляет клиента к месту получения услуги. А электронная предоплата позволяет еще более быстро добраться до кабинета врача.
Функциональные возможности новых терминалов самообслуживания в дальнейшем будут расширяться за счет предложения клиентам других опций. Например, Ежедневной стационарной оплаты счетов или самообслуживания лабораторных услуг.
Имантс Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы: "Сегодня мы открываем новую страницу в обслуживании пациентов и клиентов нашей больницы. Модернизируя процессы, мы повышаем пропускную способность Центров обслуживания клиентов и сокращаем очереди. Внедренная новая услуга значительно сэкономит время клиентов и сделает более удобным общение получателей услуг с больницей. Новые терминалы самообслуживания - это современное решение для управления потоком клиентов, чтобы каждый пациент мог быстро, без лишнего ожидания и повторного стояния в очереди, добраться до услуги и оплатить ее, а также воспользоваться любыми другими функциональными возможностями".