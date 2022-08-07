Рижская Восточная больница внедряет первые терминалы самообслуживания

Рижская Восточная клиническая университетская больница теперь предлагает своим посетителям возможность зарегистрироваться и оплатить прием врача с помощью терминалов самообслуживания.

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Первые терминалы самообслуживания установлены в качестве пилотного проекта в Центре обслуживания клиентов стационара "Латвийский онкологический центр", где ежедневно проходит большой поток пациентов и особенно важно обеспечить обслуживание пациентов и эпидемиологическую безопасность, т.е. не допускать скопления людей или образования очередей.

На этой неделе терминалы самообслуживания установили также в Центре обслуживания клиентов стационара "Гайльэзерс".

Планируется, что до конца этого года терминалы самообслуживания будут установлены во всех центрах обслуживания клиентов Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Агрита Юнкере, директор по работе с клиентами Рижской Восточной клинической университетской больницы: "Терминалы самообслуживания функционально просты и удобны в использовании. Если вы записались на прием заранее, то можете смело использовать терминал самообслуживания, что сэкономит ваше время".

"Для регистрации на конкретную услугу, например на визит к врачу, вам потребуется паспорт или ID-карта, которые нужно будет отсканировать для вашей идентификации. Если вам нужно произвести оплату, то вы можете сделать это с помощью банковской карты. А если используется страховой полис, то он будет учитываться при расчете. В конце процесса клиенту выдается регистрационный номер, в котором содержится информация — как зовут врача (имя, фамилия) и в какой кабинет ему следует обратиться", - говорит Юнкере.

После успешной регистрации на дисплее терминала самообслуживания будет показано, как пройти в кабинет врача. При этом терминал распечатает платежную квитанцию ​​или чек. Еще одним преимуществом является то, что перед оплатой услуги посетитель также может зарегистрировать данные полиса медицинского страхования, которые учитываются при оплате услуги.

Если клиент посетил врача впервые, то в терминале самообслуживания он может заполнить "Опросник согласия пациента" (состоит из четырех вопросов) и выбрать, например вариант, при котором больница в дальнейшем будет отправить клиенту "электронную квитанцию" на указанный личный адрес электронной почты об оплате выполненных медицинских услуг. Таким образом, клиент может не переживать о потере чека.

Если клиент сделал предоплату за услугу в электронном виде (например, при записи на прием), то ему нужно только подтвердить свой приход авторизацией. Терминал самообслуживания идентифицирует клиента, подтверждает его приход, присваивает контрольный номер очереди и направляет клиента к месту получения услуги. А электронная предоплата позволяет еще более быстро добраться до кабинета врача.

Foto: Latvijas Onkoloģijas centrs

Функциональные возможности новых терминалов самообслуживания в дальнейшем будут расширяться за счет предложения клиентам других опций. Например, Ежедневной стационарной оплаты счетов или самообслуживания лабораторных услуг.

Имантс Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы: "Сегодня мы открываем новую страницу в обслуживании пациентов и клиентов нашей больницы. Модернизируя процессы, мы повышаем пропускную способность Центров обслуживания клиентов и сокращаем очереди. Внедренная новая услуга значительно сэкономит время клиентов и сделает более удобным общение получателей услуг с больницей. Новые терминалы самообслуживания - это современное решение для управления потоком клиентов, чтобы каждый пациент мог быстро, без лишнего ожидания и повторного стояния в очереди, добраться до услуги и оплатить ее, а также воспользоваться любыми другими функциональными возможностями".