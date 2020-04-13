Рижские больницы не жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты

При нынешнем количестве пациентов Клинической университетской больнице им. Страдиньша средств индивидуальной защиты хватит на месяц, сообщил агентству LETA член правления больницы Ринальд Муциньш.
Он пояснил, что закупки средств индивидуальной защиты организует как Национальная служба здравоохранения, так и сама больница. На данный момент количество средств индивидуальной защиты не является проблемой, также своевременно создаются резервы.
В свою очередь представитель Детской клинической университетской больницы Уна Греневица сообщила агентству LETA, что на прошлой неделе больница получила 46 500 защитных масок и 1350 респираторов, а неделей ранее - 20 000 масок и 2000 респираторов.
Как сообщалось, по словам замначальника Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньша Балтманиса, Латвии в неделю необходимо более 600 000 хирургических масок и 200 000 респираторов.
Также еженедельно необходимо около 100 000 комбинезонов, а остальные средства индивидуальной защиты требуются в меньших объемах.
Балтманис сообщил, что определены 13 приоритетных сфер, которым защитные средства распределяются в первую очередь - здравоохранение, центры социального ухода, учреждения самоуправлений и др.
Здравоохранению необходимо 40% всех средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, учреждениям Минблага - 37%. Что касается самоуправлений, 57% их потребностей составляют именно защитные маски.