Рижские кафе смогут устанавливать типовые летние террасы без согласования со строительным управлением

Предприниматели в Риге смогут размещать летние террасы кафе без согласования с Рижским строительным управлением и департаментом сообщения Рижской думы, если терраса будет размещена в соответствии с типовым решением, разработанным самоуправлением. Это предусматривают правила "О порядке согласования и организации уличной торговли", вступившие в силу 1 мая.

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Правила предусматривают ряд упрощений для уличной торговли и установки летних террас в столичных кафе.

Согласно правилам, одобрение строительного управления и департамента сообщения больше не требуется для типового решения, утвержденного стройуправлением. В таких случаях согласования с двумя вышеупомянутыми инстанциями больше не потребуется, но все равно необходимо получить разрешение на уличную торговлю, которое в будущем будет выдавать Центр жителей микрорайонов.

По-прежнему действует условие о том, что согласование со строительным управлением и департаментом сообщения не требуется, если в месте общепита планируется разместить только столы и стулья, которые имеют соответствующие конкретной городской зоне дизайн, цветовое решение, материал и легко перемещаются.

Кроме того, больше не требуется согласование со стройуправой при уличной торговле в зарегистрированном месте уличной торговли, если оно организовано в соответствии с типовым решением, разработанным строительным управлением. В свою очередь согласование с департаментом сообщения на уличную торговлю можно будет получить в Центре жителей микрорайонов одновременно с разрешением на уличную торговлю.