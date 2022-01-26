Рижские коммунальщики во время энергокризиса не будут начислять жителям штрафные проценты
Foto: LETA

В целях снижения влияния энергетического кризиса на семейные бюджеты горожан, общества капитала, принадлежащие Рижскому самоуправлению, не будут начислять жителям штрафные проценты за просроченные платежи, сообщил на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис (Par!/Прогрессивные).

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Поставщики коммунальных услуг — Rīgas ūdens, Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas siltums — предлагают жителям договараваться о погашении долгов в длительный срок, а штрафные проценты за запоздавшие платежи начисляться не будут.

Это будет поддержка тем жителям, которые не могут сразу оплатить счета, но хотят растянуть платежи на более длительный срок.

Мэр Риги Мартиньш Стакис также высоко оценил решение Кабинета министров принять пакет помощи жителям в условиях энергетического кризиса.

Предприятие Rīgas siltums подтвердило агентству LETA, что в условиях драматического роста цен на энергоресурсы, не будет начислять горожанам штрафные проценты за просроченные платежи. Предприятие взяла займ в объеме 29 млн евро, чтобы вовремя расплачиваться с поставщиками топлива и покупного тепла.

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