Рижские остановки общественного транспорта остались осенью без навесов

Рижская дума обещала, что до августа будет разработан новый дизайн остановок общественного транспорт. Теперь городские власти не могут сказать, когда же будут установлены первые сто навесов, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Остановки нового дизайна планировалось установить там, откуда убраны старые (принадлежавшие коммерсанту JCDecaux). Замену всех остановок планировалось произвестить в ближайшие годы. Первые сто было намечено поставить уже до конца года.

До конца мая Рижское самоуправление принимало заявки от соискателей заказа на разработку нового дизайна. Таких объявилось трое, и им в течение 45 дней следовало представить в общей сложности девять образцов дизайна трех разных размеров.

Но наступил сентябрь, а закупка все еще не объявлена. Как пояснила LTV представитель Департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзика, эскизы "уже на финишной прямой". По ее словам, когда эскизы будут готовы, их передадут на общественное обсуждение. Горожане смогут выбрать самые понравившиеся варианты. После этого на основании этих эскизов Департамент сообщения Рижской думы разработает техническое решение. И только тогда будет объявлена закупка на возведение останок.

По прогнозу Рудзики, "какие-то готовые технические решения" будут получены только к концу сентября.

Авторы программы LTV 4. studija прогнозируют, что рижанам осенью, зимой, а возможно, и весной придется дожидаться общественного транспорта без навесов на остановках — под открытым небом.