Рижские школьники могут получить 50 евро к началу учебного года – как это сделать?

Рижская социальная служба призывает рижан с низким уровнем доходов подать заявку на получение пособия к началу учебного года ("Пособие в поддержку получения образования"). Его могут получить жители столицы с доходами до 436 евро на первого или единственного человека в домохозяйстве и 305 евро на другие лица в домохозяйстве.

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Пособие предоставляется в начале учебного года, если в семье есть ребенок дошкольного возраста от пяти лет, который проходит обязательную подготовку к школе, и, если в семье есть ребенок, который учится в общеобразовательном или профессиональном образовательном учреждении и не достиг 21 года.

Размер пособия — 50 евро каждому школьнику. Социальная служба города Риги принимает заявления на пособие для приобретения учебных средств с 1 июня по 31 октября.

Чтобы получить пособие, родители или законные опекуны ребенка должны обратиться в Рижскую социальную службу до 31 октября и:

предъявить удостоверение личности;

подать письменное заявление;

заполнить декларацию о средствах к существованию.



Рижская социальная служба принимает посетителей по предварительной записи — по понедельникам с 9 до 17, по вторникам, средам и четвергам с 9 до 16 и по пятницам с 9 до 12. Контакты службы можно найти на сайте Министерства благосостояния.

Заявки также можно подавать электронно:

• отправить документ с электронной подписью на почту soc@riga.lv;

• или подать его через e-pakalpojumi по адресу Рижской социальной службы https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360

В заявлении нужно будет указать следующие сведения:

имя и фамилию заявителя;

персональный код;

декларированный адрес места жительства;

адрес электронной почты или официальный электронный адрес (при наличии активированной учетной записи официального электронного адреса);

номер телефона; номер счета банка или номер почтовой платежной системы (21 символ).

Претендент на социальную поддержку подтверждает своей подписью, что информация, указанная в заявлении, соответствует действительности.

В 2021 году пособие на получение образования получили 1384 рижан, общая сумма пособия — 69200 евро.