Рижские школы пока не планируют менять модель обучения

Рижские муниципальные школы пока не планируют менять модель обучения, заявили агентству LETA в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

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Как сообщили в департаменте, в настоящее время очно (по модели А) работают 56 рижских школ, по моделям А и В (очно и частично удаленно) — 33 школы, а по модели В (частично удаленно) — 19 школ.

В случае, если в государстве будет введена чрезвычайное положение из-за пандемии Covid-19, школы перестроят свой учебный процесс.

Как рассказал сегодня после заседания правительства директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, в двух учебных заведениях в Латвии произошло локальное распространение Covid-19, то есть инфекция затронула больше одного-двух классов или групп.

На данный момент известно о 19 учебных заведениях Латвии, затронутых инфекцией, в том числе 11 школах, пяти детских садах и двух вузах.

Большая часть случаев инфекции — ввозные. Дети и учителя заражаются в семьях или в другом месте, добавил Перевощиков.

Как сообщалось, ситуация с Covid-19 в учебных заведениях ухудшается, поэтому министр образования и науки Илга Шуплинска рекомендует школам переходить на модель В — частично удаленную учебу.