Рижских школьников из малообеспеченных и нуждающихся семей обеспечат картами для покупки продовольствия

Временная администрация Рижской думы совместно с Департаментом образования, культуры и спорта и Департаментом благосостояния приняли решение об обеспечении школьников из малообеспеченных и нуждающихся семей картами магазинов, чтобы они могли купить продукты во время чрезвычайной ситуации.

Учитывая, что из-за недостатка финансовых средств школьные бесплатные обеды для многих детей были главным приемом пищи, администрация предложила выбрать самый быстрый и соответствующий цели способ обеспечения едой, которым, по мнению специалистов, являются именно карты продовольственных магазинов, так как позволяют приобрести сбалансированные и разнообразные продукты питания.

Рижская дума договорится с крупнейшими сетями продовольственных магазинов, которые обеспечили бы подарочные карты для покупки продовольствия. Семьи смогут приобрести только продовольственные товары, запрещено будет покупать товары из конкретных товарных групп, например, алкоголь и табачные изделия, а также товары, связанные с технологиями и т.п.