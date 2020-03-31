Рижских земессаргов отправят на границу с Литвой для контроля за транспортом и людьми
Foto: LETA

1-я Рижская бригада Земессардзе сообщила, что со среды, 1 апреля, ее ополченцы начнут помогать латвийским пограничникам на контрольном пункте в Гренцтале — границе Латвии и Литвы. Как поясняется в присланном DELFI письме, планируется "обеспечить контроль за передвижением лиц и транспортных средств".

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Главной задачей земессаргов на границе будет раздача въезжающим в Латвию лицам информации о необходимости соблюдать особые правила ввиду чрезвычайного положения, а также сбор подписей о том, что эти люди проинформированы и обязуются делать все согласно предписаниям.

Земессаргам выдадут отражающие жилеты, жезлы и фонарики.

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