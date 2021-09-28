Рижский аэропорт напоминает: c 1 октября попасть в Великобританию можно только с паспортом
Foto: Reuters/Scanpix/ LETA

Рижский аэропорт просит заранее проверить наличие паспорта. С 1 октября граждане Евросоюза больше не смогут использовать ID карты для въезда в Великобританию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Если гражданин ЕС жил в Великобритании до 31 декабря 2020 года и зарегистрировался как постоянный или временный резидент, ID карту можно будет использовать для въезда в страну как минимум до 31 декабря 2025 года.

Дополнительную информацию о въезде в Великобританию можно получить на сайте Министерства иностранных дел Латвии.

На этой неделе из Международного аэропорта “Рига” можно улететь в одно из девяти направлений в Великобритании. В сентябре из Риги в Великобританию в среднем вылетало около 4 тысяч пассажиров в неделю.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Великобритания Рижский аэропорт
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
Снова в школу!
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе