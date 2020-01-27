Рижский аэропорт: необходимости в дополнительных проверках пассажиров из-за коронавируса нет

В международном аэропорту "Рига" порталу DELFI сообщили, что следят за развитием ситуации вокруг вспышки коронавируса, однако, необходимости в принятии специальных мер, пока нет.

"Аэропорт "Рига" находится в тесном контакте с Центром профилактики и контроля заболеваний и следует его указаниям. На данный момент центр указал, что вводить карантин, ограничения путешествий или дополнительные проверки пассажиров не требуется. Если последуют указания действовать, аэропорт незамедлительно отреагирует", - отметила представитель международного аэропорта "Рига" Лаура Карните, добавив, что у рижского аэропорта нет прямых вылетов в Китай.

Несмотря на то, что в Европе были зарегистрированы первые случаи заболевания новым коронавирусом, ЦПКЗ указывает на низкую вероятность распространения вируса в Латвии. В то же время центр призвал работников медицинских учреждений быть особенно внимательными и разработал специальные рекомендации в связи со сложившейся ситуацией.

Путешественникам ЦПКЗ советует соблюдать меры безопасности — избегать прямого общения с больными людьми, чаще мыть руки, а также избегать прямого контакта с дикими или сельскохозяйственными животными.

Если во время путешествия или в течение 14 дней после него появляются симптомы, указывающие на респираторные заболевания — высокая температура тела, кашель, затрудненное дыхание — ЦПКЗ советует обратиться за медицинской помощью и обязательно информировать врача о недавнем путешествии.

Как сообщалось, в минувшие выходные в аэропортах Литвы проверили четверых пассажиров, побывавших в Китае. Все они были здоровы. У пассажиров измерили температуру, поинтересовались, как они себя чувствуют, уведомили, что делать, если они почувствуют симптомы гриппа. Среди пассажиров один - гражданин Литвы и трое иностранцев. Все они посещали не те регионы, где распространяется опасный вирус.

Жители Литвы неактивно реагируют на информацию специалистов о коронавирусе, а иностранцы проявляют живой интерес. Специалисты, работающие в аэропортах Литвы, предлагают побеседовать всем прибывшим пассажирам. "Будем дежурить столько, сколько надо", – сказала BNS представитель Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.